Данілов про пряму участь Білорусі у війні: цього зараз немає, але наші військові готові 

"На сьогоднішній день цього немає. Але якщо це станеться, то наші військові будуть до цього готові. Сьогодні ми цього не бачимо, але ми готові до такого розвитку подій", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що немає жодних даних щодо того, що Білорусь планує надсилати підрозділи своїх збройних сил для допомоги російським окупантам у бойових діях на території України.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про підготовку Росією свідомої провокації для виправдання використання білоруських військ в Україні.

Додамо, перед цим у ЗСУ розповіли, як розпізнати білоруські війська, які зайшли в Чернігівську область.

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