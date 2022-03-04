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Данилов о прямом участии Беларуси в войне: этого сейчас нет, но наши военные готовы

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 19:56
Данилов о прямом участии Беларуси в войне: этого сейчас нет, но наши военные готовы Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия в Беларуси в российско-украинской войне. Впрочем, наши военные готовы к такому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире телемарафона единых новостей.

"На сегодняшний день этого нет. Но если это произойдет, то наши военные будут к этому готовы. Сегодня мы этого не видим, но мы готовы к такому развитию событий", - сказал Данилов.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что нет никаких данных по поводу того, что Беларусь планирует присылать подразделения своих вооруженных сил для помощи российским оккупантам в боевых действиях на территории Украины.

Ранее Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией сознательной провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

При этом ранее в ВСУ рассказали, как распознать белорусские войска, которые зашли в Черниговскую область.

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