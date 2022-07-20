Данилов пригрозил коллаборантам: "ничего хорошего для вас не будет"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что ждет коллаборантов после прихода ВСУ на временно оккупированные территории и как следует вести себя с представителями оккупационной власти, если уехать нет возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинскому радио".
"О коллаборантах, хочу сказать, не совершайте действия, которые будут наносить вред государству и непосредственно потом вам. Если так случилось, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет", – рассказал он.
В противном случае, если кто-то согласится непосредственно участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, то для таких "ничего хорошего в ближайшем будущем не будет".
"Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они будут совершать против нашего населения и нашей страны", - констатировал Данилов.
Ранее Данилов заявлял, что ВСУ установили паритет в определенных позициях на фронте борьбы против российской агрессии. Однако Украина надеется на дополнительное вооружение от западных партнеров, чтобы увеличить силы.
Кроме этого, Данилов также заявлял, что западное оружие уже меняет ход войны и назвал три главных эффекта от вооружения.
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