Данілов пригрозив колаборантам: "нічого доброго для вас не буде"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що чекає колаборантів після приходу ЗСУ на тимчасово окуповані території та як слід поводитись з представниками окупаційної влади, якщо виїхати немає можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю " Українському радіо ".

"Щодо колаборантів, хочу сказати, не робіть дії, які будуть наносити шкоду державі і безпосередньо потім вам. Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтесь чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді ніяких зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде", - розповів він.

В протилежному випадку, якщо хтось погодиться безпосередньо брати участь, прислуговувати, мати відношення до рашистів, то "нічого доброго в найближчому майбутньому не буде".

"Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть вчиняти проти нашого населення та нашої країни", - констатував Данілов.