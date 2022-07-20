Данилов пригрозил коллаборантам: "ничего хорошего для вас не будет"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что ждет коллаборантов после прихода ВСУ на временно оккупированные территории и как следует вести себя с представителями оккупационной власти, если уехать нет возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Украинскому радио ".

"О коллаборантах, хочу сказать, не совершайте действия, которые будут наносить вред государству и непосредственно потом вам. Если так случилось, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет", – рассказал он.

В противном случае, если кто-то согласится непосредственно участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, то для таких "ничего хорошего в ближайшем будущем не будет".

"Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они будут совершать против нашего населения и нашей страны", - констатировал Данилов.