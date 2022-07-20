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Данілов пригрозив колаборантам: "нічого доброго для вас не буде"

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Україна, Середа 20 липня 2022 11:18
Данілов пригрозив колаборантам: "нічого доброго для вас не буде" Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що чекає колаборантів після приходу ЗСУ на тимчасово окуповані території та як слід поводитись з представниками окупаційної влади, якщо виїхати немає можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Українському радіо".

"Щодо колаборантів, хочу сказати, не робіть дії, які будуть наносити шкоду державі і безпосередньо потім вам. Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтесь чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді ніяких зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде", - розповів він.

В протилежному випадку, якщо хтось погодиться безпосередньо брати участь, прислуговувати, мати відношення до рашистів, то "нічого доброго в найближчому майбутньому не буде".

"Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть вчиняти проти нашого населення та нашої країни", - констатував Данілов.

Раніше Данілов заявляв, що ЗСУ встановили паритет у певних позиціях на фронті боротьби проти російської агресії. Однак, Україна сподівається на додаткове озброєння від західних партнерів, щоб збільшити сили.

Окрім цього, Данілов також заявляв, що західна зброя вже змінює хід війни і назвав три головні ефекти від озброєння.

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Олексій Данілов
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