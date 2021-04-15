Зеленский собирает СНБО: объявлены главные темы, среди них Донбасс
Сегодня под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Обсудят, в частности, обострение на Донбассе.
В ОП назвали главные темы заседания:
- ситуация на Донбассе (рассмотрят в тайном режиме);
- второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем;
- кибербезопасность.
Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от президента.
У Зеленского отметили, что по Донбассу государство вполне понимает все имеющиеся риски и просчитывает любые варианты развития событий.
Также кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании обсудят более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.
Офис Президента будет информировать общество о результатах заседания на официальном сайте.
Отметим, с начала апреля на Донбассе обострилась ситуация. Кроме того, Россия начала стягивать войска к украинским границам.
Напомним, Кабмин утвердил еще одну стратегию по стандартам НАТО. И передал его в СНБО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул НАТО о предоставлении Киеву Плана действий по членству в альянсе.