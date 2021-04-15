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Данілов попередив про інформатаки РФ: фейки зростають у геометричній прогресії

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 12:08
Данілов попередив про інформатаки РФ: фейки зростають у геометричній прогресії Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Загострення на Донбасі і спроби ескалації конфлікту з російської сторони призвели до того, що кількість антиукраїнських фейків зростає в геометричній прогресії. Тому ЗМІ мають поширювати тільки перевірену інформацію з надійних джерел.

Про це у своєму Facebook заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, всі антиукраїнські наративи, які з'являються в ЗМІ, ретельно сплановані і управляються з території Росії. В них використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки і брехня.

"Весь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету - вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п'ята колона" всередині нашої держави", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що платформою для поширення дезінформації стали соціальні мережі та месенджери.

"На жаль, поширенню фейків іноді несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних. Зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей", - сказав секретар РНБО.

Данілов звернувся до українських ЗМІ і попросив виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації російської пропаганди.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе засідання РНБО, на якому обговорять загострення на Донбасі та нові санкції.

Напередодні він позбавив українського громадянства двох топ-контрабандистів.

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