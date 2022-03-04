Данилов предупредил депутатов ОПЗЖ: будете ходить по блокпостам, вас будут убивать на месте

Сегодня территориальная оборона задержала депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича во время его попытки сфотографировать военный батальон. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил другим депутатам той же партии - ликвидацией, если они хотя бы приблизятся к блок-постам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире телемарафона.

"Хотел бы отдельно сказать некоторым депутатам ОПЗЖ. Если вы будете шляться нашими блок-постами, то вас будут убивать на месте. Вам там нечего делать. Это вы привели сюда российского агрессора", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что охрана Шуфрича оказала вооруженное сопротивление при задержании.

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