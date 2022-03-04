Охрана отстреливалась. Появились новые подробности задержания Шуфрича
Охрана народного депутата Шуфрича оказывала вооруженное сопротивление при задержании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Spravdi.
Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич задержан при попытке сфотографировать позиции ВСУ. По словам Юрия Бирюкова, его задержал 206-й батальон территориальной обороны.
При задержании Шуфрича его охрана пыталась отстреливаться. В ходе столкновения их задержали и изъяли оружие. При этом на одном из изъятых автоматов был затерт серийный номер. Сам Шуфрич объяснил, что решил «сфотографироваться на фоне местного памятника». Теперь правоохранители и СБУ будут выяснять, были ли в его действиях признаки диверсии.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
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