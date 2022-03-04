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Данілов попередив депутатів ОПЗЖ: будете ходити блокпостами, вас вбиватимуть на місці

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П'ятниця 04 березня 2022 19:55
Данілов попередив депутатів ОПЗЖ: будете ходити блокпостами, вас вбиватимуть на місці Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні територіальна оборона затримала депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий батальйон. Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив іншим депутатам тієї ж партії - ліквідацією, якщо вони хоча б наблизяться до блок-постів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви будете шлятися нашими блок-постами, то вас будуть вбивати на місці. Вам там нічого робити. Це ви привели сюди російського агресора", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що охорона Шуфрича чинила збройний опір при затриманні.

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РНБО Олексій Данілов
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