Данілов попередив депутатів ОПЗЖ: будете ходити блокпостами, вас вбиватимуть на місці

Сьогодні територіальна оборона затримала депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий батальйон. Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив іншим депутатам тієї ж партії - ліквідацією, якщо вони хоча б наблизяться до блок-постів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви будете шлятися нашими блок-постами, то вас будуть вбивати на місці. Вам там нічого робити. Це ви привели сюди російського агресора", - заявив секретар РНБО.