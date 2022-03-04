Данілов попередив депутатів ОПЗЖ: будете ходити блокпостами, вас вбиватимуть на місці
Сьогодні територіальна оборона затримала депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий батальйон. Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив іншим депутатам тієї ж партії - ліквідацією, якщо вони хоча б наблизяться до блок-постів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі телемарафону єдиних новин.
"Хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви будете шлятися нашими блок-постами, то вас будуть вбивати на місці. Вам там нічого робити. Це ви привели сюди російського агресора", - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що охорона Шуфрича чинила збройний опір при затриманні.
Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.