Данілов пояснив, чому в РФ різко змінили "методичку" по війні і почали хвалити Шойгу

Російська влада боїться того, що США признає ПВК "Вагнера" терористичною організацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.
За його словами, як тільки США визнає ПВК "Вагнера" терористичною організацією, це викличе багато запитань у американських чиновників.
"Як тільки США визнають, що це терористична організація (мова про ПВК "Вагнера" - ред.), тоді почнуть ставити питання: звідки у терористів зброя, хто цими терористами командує. І саме це зараз турбує їх. Тому зараз вони хочуть викинути з ефіру саме ПВК "Вагнера" та Пригожина, а наступним буде Кадиров", - сказав Данілов.
Він зауважив, що після такого рішення США терористами автоматично стануть і міністр оборони РФ Сергій Шойгу і новопризначений начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.
"Тоді терористами автоматично стануть міністр оборони, Герасімов, і всі ті керівники, які робили свою кар'єру, в одним момент перетворяться в міжнародних терористів.... Зараз цей процес почався, в США почалися про це розмови, почався рух. Саме це їх налякало", заявив голова РНБО
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російське військове командування створило новий документ, у якому написано як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.
Також відомо, що російське керівництво планує створити двомільйонну армію. Про такі плани свідчить масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться у РФ.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани збільшити чисельність Збройних сил Росії ще на 350 тисяч осіб. Таким чином, довести цю кількість до 1,5 млн осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.