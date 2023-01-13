Данилов объяснил, почему в РФ резко сменили "методичку" по войне и начали хвалить Шойгу

Российские власти боятся того, что США признают ПИК "Вагнера" террористической организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.
По его словам, как только США признает ПИК "Вагнера" террористической организацией, это вызовет множество вопросов у американских чиновников.
"Как только США признают, что это террористическая организация (речь о ПИК "Вагнера" - ред.), тогда начнут задавать вопросы: откуда у террористов оружие, кто этими террористами командует. И именно это сейчас беспокоит их. Поэтому сейчас они хотят выбросить из эфира именно ПВК "Вагнера" и Пригожина, а следующим будет Кадыров", - сказал Данилов.
Он отметил, что после такого решения США террористами автоматически станут и министр обороны РФ Сергей Шойгу и новый начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
"Тогда террористами автоматически станут министр обороны, Герасимов, и все те руководители, которые делали свою карьеру, в один момент превратятся в международных террористов... Сейчас этот процесс начался, в США начались об этом разговоры, началось движение. Именно это их испугало", заявил глава СНБО
Ранее РБК-Украина сообщало, что российское военное командование создало новый документ, в котором написано как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.
Также известно, что российское руководство планирует создать двухмиллионную армию. О таких планах свидетельствует масштаб проводимых в РФ мобилизационных мероприятий.
Напомним, в конце прошлого года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность Вооруженных сил России еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести это количество до 1,5 млн человек.
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