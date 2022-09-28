Данілов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі

Президент РФ Володимир Путін щодня тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, аби він підключився до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова " Настоящему времени ".

За словами секретаря РНБО, Україні відомо про регулярний тиск Путіна на Лукашенка. Остання зустріч у Сочі була стосовно цієї теми.

"Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", - заявив Данілов.

Проте секретар РНБО не думає, що Лукашенко ухвалить таке рішення.