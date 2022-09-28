Данілов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі

Президент РФ Володимир Путін щодня тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, аби він підключився до війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Настоящему времени".
За словами секретаря РНБО, Україні відомо про регулярний тиск Путіна на Лукашенка. Остання зустріч у Сочі була стосовно цієї теми.
"Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", - заявив Данілов.
Проте секретар РНБО не думає, що Лукашенко ухвалить таке рішення.
Нагадаємо, що раніше британська розвідка оцінила загрозу Україні з боку Білорусі.
Також, у Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні. Проте саме з білоруської території почалося повномасштабне вторгнення на українську суверенну територію.
На початку вересня, Лукашенко виступив за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе.
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