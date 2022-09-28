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Данілов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі

Фото: Данія опублікувала відео витоку на газопроводі "Північний потік-2" (t me modmilby)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін щодня тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, аби він підключився до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Настоящему времени".

За словами секретаря РНБО, Україні відомо про регулярний тиск Путіна на Лукашенка. Остання зустріч у Сочі була стосовно цієї теми.

"Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", - заявив Данілов.

Проте секретар РНБО не думає, що Лукашенко ухвалить таке рішення.

Нагадаємо, що раніше британська розвідка оцінила загрозу Україні з боку Білорусі.

Також, у Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні. Проте саме з білоруської території почалося повномасштабне вторгнення на українську суверенну територію.

На початку вересня, Лукашенко виступив за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе.

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