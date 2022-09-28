Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси

Президент РФ Владимир Путин ежедневно давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы он подключился к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова " Настоящему времени ".

По словам секретаря СНБО, Украине известно о регулярном давлении Путина на Лукашенко. Последняя встреча в Сочи была по этой теме.

"Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", - заявил Данилов.

Однако секретарь СНБО не думает, что Лукашенко примет такое решение.