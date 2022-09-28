Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси

Президент РФ Владимир Путин ежедневно давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы он подключился к войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Настоящему времени".
По словам секретаря СНБО, Украине известно о регулярном давлении Путина на Лукашенко. Последняя встреча в Сочи была по этой теме.
"Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", - заявил Данилов.
Однако секретарь СНБО не думает, что Лукашенко примет такое решение.
Напомним, ранее британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси.
Также, в Беларуси пообещали не наносить удар по Украине. Однако именно с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на суверенную территорию.
В начале сентября Лукашенко выступил за войну РФ против Украины, но Беларусь в бой не поведет.
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