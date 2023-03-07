Данілов про підрив А-50 у Білорусі: літак у несправному стані, навряд чи відремонтують

Російський розвідувальний літак А-50, який на білоруському аеродромі "Мачулищі" підірвали партизани, наразі в несправному стані. З урахуванням того, що Росія під санкціями, навряд чи його зможуть відремонтувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"У "Мачулищах" сталася "річ" з літаком РФ, який наводив на наші міста ракети. Завдяки цьому літаку вони атакували цивільне населення. За нашою інформацією, білоруські партизани доволі сильно пошкодили цей літак", - сказав Данілов.

За його словами літак на сьогодні в несправному стані, "хоч вони й кажуть, що швидко відремонтують".

"Але з урахуванням того, що Росія під санкціями, ми не думаємо, що в них це вийде. Це викликало таку неадекватну реакцію в Лукашенка. Його поведінка починає дивувати. Як будуть розгортатися події, будемо дивитися. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації", - додав секретар РНБО.