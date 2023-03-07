Данилов о подрыве А-50 в Беларуси: самолет в неисправном состоянии, вряд ли отремонтируют

Российский разведывательный самолет А-50, который на белорусском аэродроме "Мачулищи" взорвали партизаны, в настоящее время в неисправном состоянии. С учетом того, что Россия под санкциями, вряд ли его смогут отремонтировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"В "Мачулищах" произошла "вещь" с самолетом РФ, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны сильно повредили этот самолет", - сказал Данилов.

По его словам, самолет на сегодня в неисправном состоянии, "хоть они и говорят, что быстро отремонтируют".

"Но с учетом того, что Россия под санкциями, мы не думаем, что у них это получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у Лукашенко. Его поведение начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации", - добавил секретарь СНБО.