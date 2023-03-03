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Данілов про перемогу України у війні: є чотири ключові умови

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 16:09
Данілов про перемогу України у війні: є чотири ключові умови Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Валерія Поліщук

З десяти пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського, чотири - є ключовими.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Моє бачення жодним чином не розходиться з баченням нашого президента. З тих 10 пунктів, які є, я хочу сказати, що є чотири ключових і вони є визначальними. По-перше, це повернення до кордонів 1991 року. По-друге, це повна сатисфакція за все, що ці нелюди зробили. По-третє, це обов'язкове покарання Путіна та всієї його кліки за злочини, які вони скоїли. І четверте – це гарантії безпеки для нашої країни", - заявив він.

Данілов підкреслив, що процес фрагментації Росії вже запущено, оскільки це відбувається незалежно від бажання України.

"Як свого часу 2 березня 1989 року було запущено процес розпаду СРСР після певних подій у Воркуті (мова про страйк шахтарів, - ред.), так само Путін 24 лютого запустив процес розвалу Російської федерації в тому вигляді, в якому вона на сьогодні є", - розповів він.

Секретар РНБО заявив, що у РФ зараз відбувається дуже багато процесів, які не бачать українці.

"На Заході допускають велику помилку, вони вважають, що можуть цими процесами керувати, можуть бути модераторами, що вони можуть з кимось домовлятися, з Путіним або з кимось з його оточення, і що воно буде під контролем. Я можу сказати, що ці закони працюють зовсім по-іншому", - додав він.

Данілов додав, що історія України довела, що ці закони працюють по-іншому.

"Хочу повернутися у 2013-2014 рік, ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли з'явилася людина на прізвище Парасюк, який ніде не був в перемовинах, не був залучений у великих процесах за білими столами, коли приїжджали дипломати. Вийшла ця людина на трибуну і ви пам'ятаєте, що він тоді сказав. І це спрацювало, як спусковий гачок. "Парасюки" в Росії вже є, питання у тому, коли вони вийдуть і почнуть говорити", - заявив він.

Нагадаємо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

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Війна Росії проти України РНБО Олексій Данілов
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