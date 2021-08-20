Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планировали ли на заседании СНБО отставку главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. У СНБО нет таких полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, у них нет таких полномочий, но СНБО может обсуждать общую ситуацию в Киеве.

"У нас нет таких полномочий, это полномочия Кабмина", - заявил Данилов.

Однако, секретарь СНБО отметил, что на заседании могут рассмотреть ситуацию в Киеве, например, с водопроводом.