UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко

Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планировали ли на заседании СНБО отставку главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. У СНБО нет таких полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, у них нет таких полномочий, но СНБО может обсуждать общую ситуацию в Киеве.

"У нас нет таких полномочий, это полномочия Кабмина", - заявил Данилов.

Однако, секретарь СНБО отметил, что на заседании могут рассмотреть ситуацию в Киеве, например, с водопроводом.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО.

Сегодня днем Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако, он не смог приехать.

Отметим, СНБО поручил восстановить усадьбу Барбано в Киеве и оценить ее снос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоСНБО