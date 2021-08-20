Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. У РНБО немає таких повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.
За його словами, у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.
"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - заявив Данілов.
Втім, секретар РНБО зазначив, що на засіданні можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому запросили Кличка на засідання РНБО.
Сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на засідання РНБО. Втім, він не зміг приїхати.
Зазначимо, РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві та оцінити її знесення.