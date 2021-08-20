RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

Автор: Анастасія Рокитна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. У РНБО немає таких повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - заявив Данілов.

Втім, секретар РНБО зазначив, що на засіданні можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому запросили Кличка на засідання РНБО.

Сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на засідання РНБО. Втім, він не зміг приїхати.

Зазначимо, РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві та оцінити її знесення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоРНБО