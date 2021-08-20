Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. У РНБО немає таких повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - заявив Данілов.

Втім, секретар РНБО зазначив, що на засіданні можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.