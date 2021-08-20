ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО

Новина українською →
Киев, Пятница 20 августа 2021 18:20
У Зеленского объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны, но он не смог приехать. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, почему главу КГГА пригласили на заседание СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Никифорова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, Кличко пригласили на заседание из-за "развала архитектурного наследия Киева".

"У нас архитектурное наследие Киева растворяется на глазах. Некоторые памятники архитектуры киевляне успевают отбить, некоторые нет", - назвал Никифоров причины вызова Кличко на заседание СНБО.

Напомним, сегодня днем Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако, он не смог приехать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко СНБО
NEWS
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского