Кличко пригласили на заседание СНБО

Мэр Киеве Виталий Кличко получил приглашение на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится сегодня, 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кличко в Telegram .

"Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала", - написал он.

Кличко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании, поскольку находится в рабочей поездке.

"К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область", - добавил мэр Киева.