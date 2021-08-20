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Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко

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Киев, Пятница 20 августа 2021 18:57
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планировали ли на заседании СНБО отставку главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. У СНБО нет таких полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, у них нет таких полномочий, но СНБО может обсуждать общую ситуацию в Киеве.

"У нас нет таких полномочий, это полномочия Кабмина", - заявил Данилов.

Однако, секретарь СНБО отметил, что на заседании могут рассмотреть ситуацию в Киеве, например, с водопроводом.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО.

Сегодня днем Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако, он не смог приехать.

Отметим, СНБО поручил восстановить усадьбу Барбано в Киеве и оценить ее снос.

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Виталий Кличко СНБО
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