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Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 18:57
Данілов відповів, чи планують відставку Кличка Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. У РНБО немає таких повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - заявив Данілов.

Втім, секретар РНБО зазначив, що на засіданні можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому запросили Кличка на засідання РНБО.

Сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на засідання РНБО. Втім, він не зміг приїхати.

Зазначимо, РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві та оцінити її знесення.

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Віталий Кличко РНБО
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Данілов відповів, чи планують відставку Кличка
Данілов відповів, чи планують відставку Кличка
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