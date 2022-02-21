Данилов про новый саммит Байдена и Путина: без нас никто наш вопрос решить не может
Секретарь Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения саммита Байдена и Путина из-за эскалации на украинской границе. Он подчеркнул, что решить вопрос безопасности Украины без ее присутствия не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.
"Если Путин встретится с Байденом и там будут решаться вопросы нашей страны, поверьте, без нас никто наш вопрос решить не может. Это потом будет происходить только при нашем участии", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что Украина должна быть непосредственным участником всех подобных переговоров, ведь речь идет именно о ее будущем.
"Потому что мы являемся непосредственными участниками, это касается нашей страны, нашего будущего. И наша позиция, позиция нашего президента (Владимира Зеленского - ред.) четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля, мы отличаемся от многих - мы в кармане ничего не прячем, все кладем на стол", - резюмировал Данилов.
Саммит Байдена и Путина
Напомним, в Елисейском дворце и Белом доме заявили, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.
Сообщалось, что такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом уточняется, что проведение такого саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.
Вместе с тем в Кремле оценили возможность проведения такого саммита. Там не исключили встречу лидеров, но не в ближайшее время.
Отметим, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что возможен саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга.