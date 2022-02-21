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Не раньше четверга. Что известно о новом саммите Байдена и Путина

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Понедельник 21 февраля 2022 11:30
Не раньше четверга. Что известно о новом саммите Байдена и Путина Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин могут провести саммит по безопасности. С такой инициативой из-за эскалации на украинской границе выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Подробнее о том, что известно о возможной встрече Байдена и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Встреча не раньше четверга

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что возможный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. По его словам, на данный момент нет ни даты, ни места саммита.

"Мы не знаем дату, мы знаем, что сегодня снова состоятся обмены мнениями между Жаном Ивом Ле Дрианом (глава МИД Франции, -ред) и его коллегой Лавровым (глава МИД России, - ред.), а в этот четверг - переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Лавровым", - заявил он, добавив, что саммит состоится не раньше четверга.

Он также добавил, что главным условием встречи является отсутствие вторжения в Украину в ближайшие дни.

Кулеба поддерживает

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя идею саммита Байдена и Путина, заявил, что приветствует такую идею и надеется на договоренность о выводе российских войск.

"Мы считаем, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение", - сказал он.

Путин и Байден согласились на саммит

Как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, Макрон пообщался с Байденом и Путиным и предложил провести их саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.

"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита", - говорится в сообщении.

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