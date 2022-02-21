Данилов про новий саміт Байдена та Путіна: без нас ніхто наше питання вирішити не може

Секретар Олексій Данілов прокоментував можливість проведення саміту Байдена та Путіна через ескалацію на українському кордоні. Він наголосив, що вирішити питання безпеки України без її присутності не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Якщо Путін зустрінеться з Байденом і там вирішуватимуться питання нашої країни, повірте, без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це потім буде відбуватися тільки за нашої участі", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що Україна має бути безпосереднім учасником всіх подібних переговорів, адже йдеться саме про її майбутнє.

"Тому що ми є безпосередніми учасниками, це стосується нашої країни, нашого майбутнього. І наша позиція, позиція нашого президента (Володимира Зеленського - ред.) чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого, ми відрізняємося від багатьох - ми в кишені нічого не ховаємо, все кладемо на стіл", - резюмував Данілов.

Саміт Байдена і Путіна