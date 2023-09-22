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Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після руйнування штабу Чорноморського флоту РФ у Криму на нього чекає лише два варіанти - добровільна самоліквідація або примусове знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Два варіанти майбутнього для ЧФ РФ - самоліквідація добровільна або примусова. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва - Севастополь) і прилеглих територій - добровільне затоплення", - написав він.

Данілов порадив окупантам вдатися до славетних російських військових рефлексій, а саме знищення власного флоту при наближенні противника.

"В іншому варіанті - ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури", - додав секретар РНБО.

Зазначимо, що тактикою салямі називають практику поступової ліквідації представницьких демократичних партій та захоплення влади комуністами в державах, зайнятих або звільнених СРСР під час Другої світової війни.

Ситуація у Криму

Сьогодні в окупованому Севастополі та інших частинах півострова лунали вибухи. Зокрема, у Севастополі повідомили про "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ. На опублікованих у мережі знімках видно, що будівля значно пошкоджена.

Більше про удари по Криму читайте у матеріалі РБК-Україна.

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СевастопільКрымЧерноморский флотОлексій Данілов