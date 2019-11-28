Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Twitter.

Как отметил Данилов, ключевыми вопросами являются возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

Ранее сообщалось, что на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер".

Также президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, украинская делегация попытается получить список пленных со сроками их возврата и добиться перемирия на Донбассе.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца текущего года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные сдвиги в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

Напомним, нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже.