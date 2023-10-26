Данілов про можливі удари РФ по енергосистемі України: наша відповідь буде дуже потужною

У разі обстрілів російськими військами об'єктів енергетики України, як це було минулого року, Сили оборони тепер "потужно відповідатимуть" на такі атаки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

"Є чітке розуміння, що ворог не залишиться безкарним, якщо і він надалі це продовжуватиме", - зазначив чиновник.

Також Данілов прокоментував слова президента Володимира Зеленського після вчорашньої селекторної наради про підготовку до можливих російських обстрілів нашої енергосистеми, та підтвердив, що такі ворожі атаки цього року не залишаться безкарними.

"Ми на все повинні відповідати. Причому наша відповідь буде дуже потужною. Коли ви це побачите, то зрозумієте, про що йдеться", - наголосив секретар РНБО.

Підготовка до ймовірних ударів РФ з українських енергооб'єктів

Зазначимо, що вчора, 25 жовтня, про підготовку України до можливих ударів військ РФ по об'єктах енергетики, і відповіді на такі атаки заявив президент Володимир Зеленський після проведення чергової селекторної наради.

Глава держави наголосив у своєму відеозверненні, що цього року країна не лише захищатиметься, а й відповідатиме, і "ворог це добре знає".

Додамо, що нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливе відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.