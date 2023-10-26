Данилов о возможных ударах РФ по энергосистеме Украины: наш ответ будет очень мощным

В случае обстрелов российскими войсками объектов энергетики Украины, как это было в прошлом году, Силы обороны теперь будут "мощно отвечать" на такие атаки.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

"Есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если и он в дальнейшем это продолжать", - отметил чиновник.

Также Данилов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского после вчерашнего селекторного совещания о подготовке к возможным российским обстрелам нашей энергосистеме, и подтвердил, что такие вражеские атаки в этом году не останутся безнаказанными.

"Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Когда вы это увидите, то поймете, о чем идет речь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Подготовка к вероятным ударам РФ по украинским энергообъектам

Отметим, что вчера, 25 октября, о подготовке Украины к возможным ударам войск РФ по объектам энергетики, и к ответу на такие атаки заявил президент Владимир Зеленский после проведения очередного селекторного совещания.

Глава государства подчеркнул в своем видеообращении, что в этом году страна будет не только защищаться, но и отвечать, и "враг это хорошо знает".

Добавим, что недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.