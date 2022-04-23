Данилов о Медведчуке: дает показания на всех своих партнеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что задержанный нардеп Виктор Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в телемарафоне.