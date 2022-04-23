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Данилов о Медведчуке: дает показания на всех своих партнеров

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Суббота 23 апреля 2022 19:08
Данилов о Медведчуке: дает показания на всех своих партнеров Секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что задержанный нардеп Виктор Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в телемарафоне.

По его словам, Медведчук сейчас находится в соответствующем месте и дает показания на всех своих бизнес-партнеров.

"Что касается сегодня Медведчука, то по моей информации, он дает показания на всех своих партнеров, бизнес-партнеров. Он сейчас сидит в соответствующем месте. Я очень благодарю нашу контрразведку", - сказал Данилов.

Ранее мы сообщали, что Данилов рассказывал об обмене Медведчука. Он заявлял, если это будет, то с привлечением третьей стороны.

Также мы писали, что у Путина отреагировали на просьбу Медведчука об обмене.

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