Данилов о Медведчуке: дает показания на всех своих партнеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что задержанный нардеп Виктор Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в телемарафоне.
По его словам, Медведчук сейчас находится в соответствующем месте и дает показания на всех своих бизнес-партнеров.
"Что касается сегодня Медведчука, то по моей информации, он дает показания на всех своих партнеров, бизнес-партнеров. Он сейчас сидит в соответствующем месте. Я очень благодарю нашу контрразведку", - сказал Данилов.
Ранее мы сообщали, что Данилов рассказывал об обмене Медведчука. Он заявлял, если это будет, то с привлечением третьей стороны.
Также мы писали, что у Путина отреагировали на просьбу Медведчука об обмене.
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