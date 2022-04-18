Данилов про обмен Медведчука: если будет, то с привлечением третьей стороны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука. Он уточнил, что если это и произойдет, то только с привлечением третьей стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире телемарафона "Единые новости".
"Не сочтите нас такими людьми, которые позволят и кума (Путину - ред.) получить, и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это будет происходить, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны", - сказал Данилов о возможности обмена Медведчука.
Секретарь СНБО добавил, что россияне часто забывают выполнять свои обязательства. По его словам, Москве уже никто не доверяет.
"Если это будет происходить (обмен - ред.), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответа на этот вопрос мы пока не получили", - подытожил Данилов.
Напомним, накануне Медведчук попросил обменять его украинских военных и гражданских из осажденного Мариуполя.
О том, возможен ли обмен Медведчука и какая судьба ожидает кума Путина - в материале РБК-Украина.
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