Данилов про обмен Медведчука: если будет, то с привлечением третьей стороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука. Он уточнил, что если это и произойдет, то только с привлечением третьей стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире телемарафона "Единые новости".

"Не сочтите нас такими людьми, которые позволят и кума (Путину - ред.) получить, и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это будет происходить, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны", - сказал Данилов о возможности обмена Медведчука.

Секретарь СНБО добавил, что россияне часто забывают выполнять свои обязательства. По его словам, Москве уже никто не доверяет.

"Если это будет происходить (обмен - ред.), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответа на этот вопрос мы пока не получили", - подытожил Данилов.