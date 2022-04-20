У Путина отреагировали на просьбу Медведчука об обмене: пока нечего сказать

У президента России Владимира Путина пока нет реакции на просьбу Виктора Медведчука об обмене на жителей и защитников Мариуполя. У Кремля пока нечего сказать по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"По этому сюжету сказать пока нечего", - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать реакцию Кремля на обращение Медведчука.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что инициатива обмена Медведчука на жителей и защитников осажденного Мариуполя была его личной.

Отметим, в день обращения Медведчука российское телевидение показало двух пленных британцев, которые попросили премьера Бориса Джонсона обменять их на украинского нардепа. Но официальный Лондон подчеркнул, что не будет вмешиваться в процесс.

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