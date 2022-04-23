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Данілов про Медведчука: дає свідчення на всіх своїх партнерів

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Субота 23 квітня 2022 19:08
Данілов про Медведчука: дає свідчення на всіх своїх партнерів Секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов розповів, що затриманий нардеп Віктор Медведчук зараз дає свідчення на всіх своїх партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова у телемарафоні.

За його словами, Медведчук наразі знаходиться у відповідному місці та дає свідчення на всіх своїх бізнес-партнерів.

"Що стосується сьогодні Медведчука, то за моєю інформацією, він дає покази на всіх своїх партнерів, бізнес-партнерів. Він зараз сидить у відповідному місці. Я дуже дякую нашій контррозвідці", - сказав Данілов.

Раніше ми повідомляли, що Данілов розповідав про обмін Медведчука. Він заявляв, якщо це буде, то із залученням третьої сторони.

Також ми писали, що у Путіна відреагували на прохання Медведчука про обмін.

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