Данілов про Медведчука: дає свідчення на всіх своїх партнерів

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов розповів, що затриманий нардеп Віктор Медведчук зараз дає свідчення на всіх своїх партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова у телемарафоні.