Данілов про майбутній візит Сі Цзіньпіна до Росії: Китай опиниться в непростій ситуації

Китай після рішення суду Гааги перебуватиме у непростій ситуації, якщо зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що Китай буде в досить непростій ситуації. Оголошено візит лідера КНР до Москви. Буде непроста ситуація, коли (буде зустріч - ред.) фактично з людиною, яку звинувачує МКС у злочині щодо дітей", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що складно спрогнозувати, як далі розвиватимуться події, але це точно буде непросте завдання для дипломатів.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви має відбутися 20-22 березня.

Варто зауважити, що Китай не є учасником Римського статуту, підписанти якого дотримуються рішень Міжнародного кримінального суду.