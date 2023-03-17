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Данилов о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию: Китай окажется в непростой ситуации

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Киев, Пятница 17 марта 2023 19:27
Данилов о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию: Китай окажется в непростой ситуации Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Китай после решения суда Гааги будет находиться в непростой ситуации, если встреча лидера КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я думаю, что Китай будет в достаточно непростой ситуации. Объявлен визит лидера КНР в Москву. Будет непростая ситуация, когда (будет встреча - ред.) фактически с человеком, которого обвиняет МКС в преступлении в отношении детей", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что сложно спрогнозировать, как дальше будут развиваться события, но это точно будет непростое задание для дипломатов.

Визит Си Цзиньпина в Москву должен состояться 20-22 марта.

Стоит заметить, что Китай не является участником Римского статута, подписанты которого соблюдают решения Международного уголовного суда.

Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.

Позже генпрокурор Андрей Костин заявил, что такое решение является сигналом для мира о преступном российском режиме.

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