Данилов о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию: Китай окажется в непростой ситуации

Китай после решения суда Гааги будет находиться в непростой ситуации, если встреча лидера КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я думаю, что Китай будет в достаточно непростой ситуации. Объявлен визит лидера КНР в Москву. Будет непростая ситуация, когда (будет встреча - ред.) фактически с человеком, которого обвиняет МКС в преступлении в отношении детей", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что сложно спрогнозировать, как дальше будут развиваться события, но это точно будет непростое задание для дипломатов.

Визит Си Цзиньпина в Москву должен состояться 20-22 марта.

Стоит заметить, что Китай не является участником Римского статута, подписанты которого соблюдают решения Международного уголовного суда.