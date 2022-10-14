Данілов про Кримський міст: це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав Кримський міст "самобудом" і зазначив, що згідно з українським законом, цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Данілов сказав в інтерв'ю "НВ".
За словами секретаря РНБО, українська сторона не має жодних документів на Кримський міст і незрозуміло, як взагалі ця споруда там з'явилася.
"Якщо ви хочете щось збудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури - погодити проект, подивитися, наскільки це доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий самострой, а згідно з нашими законами, цей самострой вони повинні прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це станеться", - зазначив Данілов.
Нагадаємо, у квітні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав обережний прогноз про те, що Кримський міст, найімовірніше, буде знищено.
Пізніше Данілов заявив, що російський президент Володимир Путін може зберегти Кримський міст лише в тому випадку, якщо по ньому будуть виведені всі окупанти.
Як відомо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунали вибухи, після чого почалася масштабна пожежа. У море обрушилися два прольоти переправи. Також росіяни заявили, що внаслідок вибуху є жертви.
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