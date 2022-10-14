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Данилов о Крымском мосту: это самострой, который Россия должна убрать за свой счет

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Крымский мост "самостроем" и отметил, что согласно украинским законом, эту конструкцию Россия должна убрать за свой счет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Данилов сказал в интервью "НВ".

По словам секретаря СНБО, у украинской стороны нет никаких документов на Крымский мост и непонятно, как вообще это сооружение там появилось.

"Если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные регистрационные процедуры - согласовать проект, посмотреть, насколько это уместно или неуместно. Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла. Если перейти на русский язык, это так называемый самострой, а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет. Рано или поздно это произойдет", - отметил Данилов.

Напомним, в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал осторожный прогноз о том, что Крымский мост, вероятнее всего, будет уничтожен.

Позже Данилов заявил, что российский президент Владимир Путин может уберечь Крымский мост лишь в том случае, если по нему будут выведены все оккупанты.

Как известно, утром 8 октября на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего начался масштабный пожар. В море обрушились два пролета переправы. Также россияне заявили, что в результате взрыва есть жертвы.

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СНБОВзрывКрымский мост