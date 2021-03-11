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Данілов: ми маємо поставити крапку в питанні контрабанди сигарет з ОРДЛО

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 18:29
Данілов: ми маємо поставити крапку в питанні контрабанди сигарет з ОРДЛО Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішньому засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Українська влада має поставити крапку в цьому питанні.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, влада посилить боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні поставки контрафактних сигарет з окупованих територій Доецкой та Луганської областей.

"На наступному засіданні відповідні служби будуть робити доповідь. Мова йде про те, що ми повинні поставити крапку в цьому складному питанні. Є три тютюнові фабрики, які знаходяться на окупованих територіях... виробляють підакцизні товари, які в обхід всіх можливих кордонів потрапляють на територію Україну. Ми повинні припинити це", - додав Данілов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні РНБО також вирішили перевірити всіх депутатів шостого скликання Верховної ради, які голосували за ратифікацію Харківських угод. Згідно з цим договором від 2010 року, продовжувалося перебування Чорноморського флоту Росії в Криму після 2017 року.

РБК-Україна розбиралося, хто саме може потрапити під перевірку СБУ.

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