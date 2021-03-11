Данілов: ми маємо поставити крапку в питанні контрабанди сигарет з ОРДЛО

На сьогоднішньому засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Українська влада має поставити крапку в цьому питанні.

За його словами, влада посилить боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні поставки контрафактних сигарет з окупованих територій Доецкой та Луганської областей.

"На наступному засіданні відповідні служби будуть робити доповідь. Мова йде про те, що ми повинні поставити крапку в цьому складному питанні. Є три тютюнові фабрики, які знаходяться на окупованих територіях... виробляють підакцизні товари, які в обхід всіх можливих кордонів потрапляють на територію Україну. Ми повинні припинити це", - додав Данілов.