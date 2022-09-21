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Данілов про ядерний шантаж Путіна: зробить хоч крок і це буде кінцем Росії

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Середа 21 вересня 2022 17:50
Данілов про ядерний шантаж Путіна: зробить хоч крок і це буде кінцем Росії Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо Російська Федерація хоч на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, це одразу означатиме кінець для неї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Є чітке розуміння, що як не дай Боже він (президент Російської Федерації Володимир Путін, - ред.) наблизиться хоча б на крок до застосування ядерної зброї, то кінець Російської Федерації настане у дуже короткий проміжок часу. Якщо він тільки наважиться це зробити, то відповідь цивілізованого світу буде миттєвою. Цивілізований світ його про це попередив", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що черговий ядерний шантаж Путіна свідчить лише про те, що Росія наразі перебуває у край складному становищі.

"Ще раз наголошую, той блеф, який він намагається просувати, свідчить про те, що вони перебувають у край складному стані, в який самі себе загнали", - пояснює Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін під час ранкового виступу вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброє є ліпшою ніж у НАТО.

Тим часом у ЄС закликали ще більше тиснути на голову Кремля та додали, що диктатор затіяв "небезпечну ядерну авантюру", а Папа Римський, зі свого боку, назвав погрози Путіна "божевіллям".

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РНБО Російська Федерація
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