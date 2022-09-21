Данилов о ядерном шантаже Путина: сделает хоть шаг и это будет концом России

Если Российская Федерация хоть на шаг приблизится к применению ядерного оружия, это будет сразу означать конец для него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Есть четкое понимание, что если не дай Бог он (президент Российской Федерации Владимир Путин, - ред.) приблизится хотя бы на шаг к применению ядерного оружия, то конец Российской Федерации наступит в очень короткий промежуток времени. Если он только решится это сделать, ответ цивилизованного мира будет мгновенным. Цивилизованный мир его об этом предупредил", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что очередной ядерный шантаж Путина свидетельствует лишь о том, что Россия находится в крайне сложном положении.

"Еще раз подчеркиваю тот блеф, который он пытается продвигать, свидетельствует о том, что они находятся в крайне сложном состоянии, в которое сами себя загнали", - объясняет Данилов.