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Данилов о ядерном шантаже Путина: сделает хоть шаг и это будет концом России

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 17:50
Данилов о ядерном шантаже Путина: сделает хоть шаг и это будет концом России Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если Российская Федерация хоть на шаг приблизится к применению ядерного оружия, это будет сразу означать конец для него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Есть четкое понимание, что если не дай Бог он (президент Российской Федерации Владимир Путин, - ред.) приблизится хотя бы на шаг к применению ядерного оружия, то конец Российской Федерации наступит в очень короткий промежуток времени. Если он только решится это сделать, ответ цивилизованного мира будет мгновенным. Цивилизованный мир его об этом предупредил", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что очередной ядерный шантаж Путина свидетельствует лишь о том, что Россия находится в крайне сложном положении.

"Еще раз подчеркиваю тот блеф, который он пытается продвигать, свидетельствует о том, что они находятся в крайне сложном состоянии, в которое сами себя загнали", - объясняет Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин во время утреннего выступления в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы в России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

Тем временем в ЕС призвали еще больше давить на главу Кремля и добавили, что диктатор затеял "опасную ядерную авантюру", а Папа Римский со своей стороны назвал угрозы Путина "безумием".

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СНБО Российская Федерация
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