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Данилов о данных Британии по сторонникам России: "объявите всех, будет интереснее"

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Понедельник 24 января 2022 18:22
Данилов о данных Британии по сторонникам России: "объявите всех, будет интереснее" Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Секретарь СНБО Алексей Данилов не считает данные разведки Британии по "пятой колонне" - сенсацией. Разведка Украины знает имена всех "сторонников" Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "BBC News Украина".

"Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка, четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорят: А вы не можете всех объявить? Зачем вы их придерживаете? Объявите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, в Украине знают знают, что такое "пятая колонна", в связи с чем сразу же было принято решение о запрете вещания телеканалов, которые применялись, как средство пропаганды Российской Федерации на территории нашей страны.

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СНБО Алексей Данилов
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