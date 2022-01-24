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Данілов про дані Британії щодо прибічників Росії: "Оголосіть всіх, буде цікавіше"

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Понеділок 24 січня 2022 18:22
Данілов про дані Британії щодо прибічників Росії: "Оголосіть всіх, буде цікавіше" Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов не вважає дані розвідки Британії щодо "п’ятої колони" - сенсацією. Розвідка України знає імена всіх "прибічників" Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "BBC News Україна".

"Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, в Україні знають, що таке "п’ята колона", у зв’язку з чим одразу було прийнято рішення щодо заборони мовлення телеканалів, які застосовувалися, як засіб пропаганди Російської Федерації на території нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за словами Данілова, Україна готова дати відповідь на військову силу Росії й "п'яту колону" всередині країни.

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РНБО Олексій Данілов
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