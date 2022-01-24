Данілов про дані Британії щодо прибічників Росії: "Оголосіть всіх, буде цікавіше"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для " BBC News Україна".

" Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, в Україні знають, що таке "п’ята колона", у зв’язку з чим одразу було прийнято рішення щодо заборони мовлення телеканалів, які застосовувалися, як засіб пропаганди Російської Федерації на території нашої країни.