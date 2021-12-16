РФ использует против Украины не только военную агрессию, но и "пятую колонну", - Данилов

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россия в агрессии использует не только военную силу, но и "пятую колонну" внутри страны. На все эти вызовы Украина готова дать адекватный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Данилова в ходе встречи с послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и способность общества к сопротивлению будут значительно усилены", - сказал секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что Россия в агрессии не ограничивается военной силой, а пытается действовать в Украине через свою "пятую колонну".

Секретарь СНБО подчеркнул, что для эффективного противодействия России партнерам необходимо объединить усилия. "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", - уточнил он.