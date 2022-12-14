Данилов о частых пожарах на территории России: Будут только увеличиваться

Алексей Данилов убежден, что количество регулярно происходящих в России пожаров будет только увеличиваться с каждой неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире телемарафона.

В то же время чиновник отметил, что не может сказать, кто причастен к соответствующим событиям на территории страны-агрессора.

"Но, поверьте, оно будет палать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни", - указал Данилов.