Данілов анонсував посилення захисту портів розробкою українського ВПК

"Маємо розуміння, що не вистачає засобів ППО саме по деяких видах того озброєння, яке використовує РФ. Президент поставив завдання забезпечити захист, сьогодні працюють всі можливі контакти, щоб пришвидшити поставки необхідної техніки", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, військові керівництво вже має розуміння в системах захисту, а український ВПК "вже виробляє такий захист". Також він зауважив, що найближчим часом, це буде посилено.

Данілов анонсував сюрпризи для ворога

Після регулярних обстрілів Росії півдня України, секретар РНБО заявив, що окупантів очікують сюрпризи й привіти "не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів". За словами Данілов, збільшення кількості російських обстрілів по інфраструктурі України означатиме збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам.