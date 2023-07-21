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Данилов анонсировал усиление защиты портов разработкой украинского ВПК

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Украине не хватает средств ПВО по некоторым видам российского вооружения. В то же время, военно-промышленный комплекс уже работает над соответствующей защитой.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть понимание, что не хватает средств ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которое использует РФ. Президент поставил задачу обеспечить защиту, сегодня работают все возможные контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, военное руководство уже имеет понимание в системах защиты, а украинский ВПК "уже производит такую защиту". Также он отметил, что в ближайшее время, это будет усилено.

Данилов анонсировал сюрпризы для врага

После регулярных обстрелов России юга Украины секретарь СНБО заявил, что оккупантов ожидают сюрпризы и приветы "не только от армии дронов, но и от флота дронов". По словам Данилов, увеличение количества российских обстрелов по инфраструктуре Украины будет означать увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам.

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