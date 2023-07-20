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Данілов пообіцяв росіянам "сюрпризи" у відповідь на атаки та погрози

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Четвер 20 липня 2023 16:12
Данілов пообіцяв росіянам "сюрпризи" у відповідь на атаки та погрози Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна відповість Росії на ракетні обстріли мирних міст збільшенням кількості ударів по ворожих військах. Ворога очікує багато неприємних для нього сюрпризів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, спроби Росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни. Окупантів очікують сюрпризи й привіти "не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів".

"Одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "руський мир" і скільки крові це коштувало", - додав Данілов.

Нічний обстріл по території України

Цієї ночі Росія вдалась до нових ударів по півдню України. Під вогонь потрапили Одеса й Миколаїв. Ворожі обстріли призвели до пошкодження житлових будівель й пожеж. Зокрема в Одесі 8 людей отримали поранення. В Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.

Також після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила вважати залученими до війни усі країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів. Також пообіцяла нібито топити їх. Україна, зі свого боку, пригрозила Росії відповісти тим самим.

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