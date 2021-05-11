В Дании суд приговорил к тюрьме россиянина за шпионаж

Как уточняется в сообщении на сайте суда, приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение".

Имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее, в декабре, сообщалось, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Он находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Дело основано на результатах масштабного расследования, проведенного Службой полицейской разведки.

Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете.