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В Дании суд приговорил к тюрьме россиянина за шпионаж

Автор: Артур Родивилов

Суд в датском городе Ольбурге признал 36-летнего гражданина России виновным в шпионской деятельности и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Кроме того, россиянин приговорен к депортации с постоянно действующим запретом на обратный въезд в Данию.

Об этом сообщается на сайте судов страны.

Как уточняется в сообщении на сайте суда, приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение".

Имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее, в декабре, сообщалось, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Он находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Дело основано на результатах масштабного расследования, проведенного Службой полицейской разведки.

Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете.

В марте нескольких лиц по подозрению в шпионаже в пользу России задержали в Болгарии. Задержанные не были российскими гражданами.

РБК-Украина ранее писало, что в августе прошлого года Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

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